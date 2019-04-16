رياضة | موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 16 أبريل في دوري أبطال أوروبا (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 16 أبريل في دوري أبطال أوروبا (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي برشلونة مواجهة قوية أمام مانشستر يونايتد مساء اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 في إطار منافسات إياب الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي البارسا مع الشياطين الحمر على ملعب الكامب نو مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة و10:00 بتوقيت مكة المكرمة و11:00 بتوقيت الإمارات.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين قد انتهت لصالح البارسا بهدف نظيف سجله لوك شاو مدافع اليونايتد بالخطأ في مرماه خلال الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول بمباراة أولد ترافورد.

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وستكون مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق عصام الشوالي وحفيظ دراجي.

وسبق أن تقابل الفريقين في 12 مواجهة حيث فاز النادي الكتالوني في 5 مباريات وانتصر الفريق الانجليزي في 3 مواجهات وحسم التعادل بينهما 4 مباريات وسجل البارسا 21 هدفاً واستقبلت شباكه 15 هدفاً من نجوم الأحمر.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.