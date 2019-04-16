رياضة | محمد عودة: مباراة النجوم تحسم بقاء بتروجت في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عودة: مباراة النجوم تحسم بقاء بتروجت في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عودة المدير الفني لفريق بتروجت، أن مباراة فريقه ضد النجوم في الدوري، تحسم بقاء فريقه في المسابقة المحلية من عدمه.

قال عودة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "ده أهم ماتش ليا الموسم ده وشايل همه من فترة"، مشيرًا إلى أن مؤمن سليمان تولى قيادة فريق بتروجت فترة ويحفظ إمكانيات لاعبيه.

وتابع: "اتفقت مع الجهاز المعاون ألا يبلغني بمباراة الفريق المقبلة إلا بعد نهاية اللقاء الحالي".

محمد عودة: الفرق أصبحت تعمل حساب لبتروجت.. واقتنصنا 6 نقاط من فم الأسد

أكد محمد عودة، مدرب فريق بتروجيت، أنه اقتنص 6 نقاط من "فم الأسد" بعد الفوز على الاتحاد السكندري ومصر المقاصة.

وقال عودة خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "شاهدنا العديد من المباريات لمصر المقاصة لكي نعرف نقاط القوة والضعف، لتكون المباراة كإننا خضناها بوقت سابق".

وأكمل: "اقتنصنا 6 نقاط من فم الأسد بعد الفوز أمام الاتحاد السكندري ومصر المقاصة لأن لديهم مدربين كبار ومنظمين جدًا داخل الملعب".

وأتم: "الأندية أصبحت تعمل لبتروجيت ألف حساب".

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الجبلاية تعلن عقوبة حمدي النقاز بعد طرده في لقاء الزمالك والمصري

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عقوبة التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك، بعد طرده عقب انتهاء لقاء فريقه مع المصري الذي أقيم الخميس الماضي بالدوري، وفاز به الفريق البورسعيدي 2/1.

وقال عامر في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "طالما أن النقاز حصل على إنذار ثم إنذار آخر وطرد فإن العقوبة تكون إيقاف مباراة واحدة فقط".

وتابع: "لم نتسلم تقارير الحكام بعد، سنعلن عقوبات الأسبوع الأخير غدًا، حيث كنت أنتظر انتهاء مباريات الدوري اليوم، بين بتروجت والمقاصة، والجونة مع إنبي".

اتحاد الكرة يعلن المواعيد الجديدة لمباراتي الأهلي مع المصري والزمالك ضد بيراميدز

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن اللواء ثروت سويلم أبلغه بأن التعديلات الدستورية ستكون أيام 20 و 21 و 22 من الشهر الجاري.

وقال عامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "بعد ذلك أخبرني فرج عامر بأن التعديلات 22 و 23 و 24، لذلك رفض الأمن اللعب وقت التعديلات الدستورية وسنأجل المباراتين".

وأشار :"إذا كان الاستفتاء أيام 20 و 21 و 22 من الممكن أن يلعب الزمالك يوم 23 مع بيراميدز، لأن لديه مباراة في نصف نهائي الكونفيدرالية يوم 28، على أن يلتقي الأهلي مع المصري يوم 24 أبريل".