رياضة | الجبلاية تعلن عقوبة حمدي النقاز بعد طرده في لقاء الزمالك والمصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تعلن عقوبة حمدي النقاز بعد طرده في لقاء الزمالك والمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عقوبة التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك، بعد طرده عقب انتهاء لقاء فريقه مع المصري الذي أقيم الخميس الماضي بالدوري، وفاز به الفريق البورسعيدي 2/1.

وقال عامر في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "طالما أن النقاز حصل على إنذار ثم إنذار آخر وطرد فإن العقوبة تكون إيقاف مباراة واحدة فقط".

وتابع: "لم نتسلم تقارير الحكام بعد، سنعلن عقوبات الأسبوع الأخير غدًا، حيث كنت أنتظر انتهاء مباريات الدوري اليوم، بين بتروجت والمقاصة، والجونة مع إنبي".

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أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن اللواء ثروت سويلم أبلغه بأن التعديلات الدستورية ستكون أيام 20 و 21 و 22 من الشهر الجاري.

وقال عامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "بعد ذلك أخبرني فرج عامر بأن التعديلات 22 و 23 و 24، لذلك رفض الأمن اللعب وقت التعديلات الدستورية وسنأجل المباراتين".

وأشار :"إذا كان الاستفتاء أيام 20 و 21 و 22 من الممكن أن يلعب الزمالك يوم 23 مع بيراميدز، لأن لديه مباراة في نصف نهائي الكونفيدرالية يوم 28، على أن يلتقي الأهلي مع المصري يوم 24 أبريل".