رياضة | اتحاد الكرة يعلن المواعيد الجديدة لمباراتي الأهلي مع المصري والزمالك ضد بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يعلن المواعيد الجديدة لمباراتي الأهلي مع المصري والزمالك ضد بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن اللواء ثروت سويلم أبلغه بأن التعديلات الدستورية ستكون أيام 20 و 21 و 22 من الشهر الجاري.

وقال عامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "بعد ذلك أخبرني فرج عامر بأن التعديلات 22 و 23 و 24، لذلك رفض الأمن اللعب وقت التعديلات الدستورية وسنأجل المباراتين".

وأشار :"إذا كان الاستفتاء أيام 20 و 21 و 22 من الممكن أن يلعب الزمالك يوم 23 مع بيراميدز، لأن لديه مباراة في نصف نهائي الكونفيدرالية يوم 28، على أن يلتقي الأهلي مع المصري يوم 24 أبريل".