أخبار نادى الزمالك يوم الاثنين 15 / 4 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك يوم الإثنين 15 / 4 / 2019، العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، الزمالك يستثنى شيكابالا والبلدوزر من قرار "تسويق" المُعارين، الزمالك يرفض ضم مدافعين جدد باستثناء المواهب الصاعدة.
الزمالك يستثنى شيكابالا والبلدوزر من قرار "تسويق" المُعارين
استقر مسئولو الزمالك على تسويق معظم لاعبى الفريق الأبيض المُعارين للأندية الأخرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة منذ بدايتها، من أجل تسويقهم بأفضل صورة والحصول على أفضل عائد من وراء تسويقهم.
الزمالك يرفض ضم مدافعين جدد باستثناء المواهب الصاعدة
قررت إدارة الزمالك الحفاظ على الهيكل الأساسى للفريق الحالى فى الموسم المقبل، على أن تكون الصفقات الجديدة تضم لاعبين سوبر أو مواهب صاعدة، مع عدم الاستغناء عن أي لاعب من الأساسيين إلا فى حالة وحيدة وهى وجود عرض لا يمكن رفضه من الناحية المالية مع التعويض الفنى على نفس المستوى لأي لاعب سيأتى له عرض خارجى.فرجانى ساسى.. مباريات يغيب عنها "مايسترو" الزمالك.. تعرف عليها
تعرض الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، للإصابة فى مباراة فريقه أمام حسنية أغادير المغربى، التى جمعتهما فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية، وفاز خلالها الأبيض بهدف دون رد، ليتأهل لنصف النهائى من البطولة الأفريقية، وكشف مسئولو الزمالك أن التشخيص المبدئى لفرجانى ساسى أثبت إصابته بشرخ أسفل عظمة الشظية بالقدم، ومدة غيابه من 4 إلى 6 أسابيع.
الزمالك يفسر سبب استبعاد "زيزو" فى ليلة التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية
كشف الجهاز الفنى للزمالك سبب استبعاد أحمد سيد "زيزو"، صانع ألعاب الفريق الأبيض، من مواجهة حسنية أغادير المغربى، التى جمعت الفريقين على استاد الجيش بالسويس، فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية فى اللقاء الذى فاز فيه الفريق الأبيض بهدف دون رد، ليصعد لنصف نهائى البطولة الأفريقية بعدما تعادل مع أغادير فى الذهاب سلبيا.
مرتضى منصور: جروس رفض خالد جلال فى الجهاز المعاون.. وأكد تحمل المسئولية كاملة
كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، سر تراجع مجلس الإدارة عن تعيين خالد جلال مدربًا عامًا لمعاونة السويسرى كريستيان جروس، فى القيادة الفنية للفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء.
أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه لا توجد نية للإطاحة بالخواجة السويسرى كريستيان جروس من القيادة الفنية للفريق الكروى الأول، خاصة بعدما تأهل لنصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على حسنية أغادير بهدف دون رد.
وضع الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الزمالك، قدمه فى جبيرة، بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته مع الأبيض ضد حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد على استاد الجيش بالسويس، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، ليحصد بطاقة التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
مران الزمالك.. جلسة لجروس.. ظهور ساسى.. واستمرار علاج حازم إمام
حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على عقد جلسة مع لاعبى الفريق الأبيض على هامش مران اليوم من أجل تقديم التهنئة لهم على التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية بعد تخطى عقبة حسنية أغادير المغربى.
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