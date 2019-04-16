شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب خوض نصف نهائى الكونفيدرالية فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو نادى الزمالك خوض لقاء الذهاب فى نصف نهائى بطولة الكونفيدرالية على ملعب برج العرب فى الإسكندرية. وبرر مصدر باتحاد الكرة طلب نادى الزمالك لرغبتهم فى خوض لقاء الفريق بنصف نهائى الكونفدرالية فى برج العرب لحضور أعداد كبيرة من جماهير الفريق الأبيض. ويسعى مسئولو الزمالك للحصول على موافقة الأمانة العامة بإقامة المباراة فى برج العرب خاصة وأن الملعب مغلق فى الوقت الحالى للصيانة".

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