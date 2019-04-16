شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 15/4/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت ساحة الرياضة المصرية اليوم الاثنين العديد من الأخبار المهمة، والتي يعد أبرزها ظهور مؤمن زكريا فى الأهلى بعد غياب طويل.

بتروجت يهزم مصر المقاصة 2-1 ويقترب من البقاء فى الدورى الممتاز

نجح فريق بتروجت فى الفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فعاليات الجولة الـ29 للدورى.

أحرز هدفى بتروجت حمادة طلبة وأحمد عبد الرحمن زولا فى الدقيقتين 36 و47 من عمر المباراة، بينما أحرز رجب عمران هدف المقاصة فى الدقيقة 65، ليرتفع رصيد بتروجت إلى 31 نقطة فى المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 40 نقطة فى المركز السادس.

اتحاد الكرة يقرر 5 ألاف مشجع في مباراة الأهلي وبيراميدز

قرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الاهلي وبيراميدز الخميس المقبل في الدوري علي ستاد بتروسبورت وبحضور 5 ألاف مشجع بواقع 3000 مشجع للنادي الأحمر و500 لبيراميدز كما هو معتاد .

ورفض اتحاد الكرة ما يتردد حول إقامة اللقاء بدون جمهور بداعي أن مباراة الذهاب أقيمت بدون جمهور لاسيما وأن هناك قرار من الأمن بإقامة مباريات الأهلي والزمالك علي بعض الملاعب ومنها الدفاع الجوي بدون جمهور بينما لم يعترض الامن علي اقامة المباراة المقبلة بين الاهلي وبيراميدز بحضور جماهيري .

الزمالك يستثنى شيكابالا والبلدوزر من قرار "تسويق" المُعارين

استقر مسئولو الزمالك على تسويق معظم لاعبى الفريق الأبيض المُعارين للأندية الأخرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة منذ بدايتها، من أجل تسويقهم بأفضل صورة والحصول على أفضل عائد من وراء تسويقهم.

ويعد الاتجاه حاليا داخل إدارة القلعة البيضاء بالتضحية بنصف اللاعبين المُعارين أو أكثر باستثناء الثنائى مصطفى محمد "البلدوز الجديد" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" هما المقرر عودتهما فى الموسم الجديد مع التقييم النهائى لعودة غيرهم من عدمه خلال الفترة المقبلة، لكن سيكون الأقرب الاستغناء عن نصفهم وذلك من خلال تسويقهم، بعدما قام مسئولو الزمالك بإعارة أكثر من لاعب خلال الموسم الحالى، وهم رزاق سيسيه وأحمد داوودا للاتحاد السكندرى، ومصطفى محمد وإسلام جمال وكابوريا لطلائع الجيش، وعماد فتحى ومحمد أشرف روقا وأحمد رفعت لإنبى، وحسام باولو للداخلية، كاسونجو للوحدة السعودي، محمود دونجا المتواجد ضمن صفوف الإسماعيلى، وباسم مرسى لسموحة، وشيكابالا لصفوف أبولون سميرنى اليونانى والذى لم يكمل الإعارة.

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الأهلى يرسل 25 ألف دولار لاتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب أمام بيراميدز

أرسل النادى الأهلى 25 ألف دولار إلى اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب لمباراة الفريق أمام بيراميدز، المقرر لها الخميس المقبل فى الدورى.

وقال مصدر باتحاد الكرة، إن بيراميدز لم يسدد قيمة استقدام الحكام الأجانب للمباراة، على اعتبار أنه يرغب فى استقدام حكام أجانب لكل مبارياته فى الدورى، موضحاً أنه من المنتظر أن يستقدم اتحاد الكرة حكامًا أجانب من المبلغ الذى أرسله الأهلي وعدم الحصول على أموال من بيراميدز، باعتبار أن الأهلي هو صاحب الملعب فى مباراة الخميس، بجانب أنه يرغب فى إقامة المباراة بحكام أجانب.

مؤمن زكريا يظهر فى الأهلي ويشارك فى جزء من مران الفريق

ظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، داخل مقر النادى الأحمر بالجزيرة، وذلك لمناقشة بعض العروض مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد فسخ إعارته مع نادى أحد السعودى، كما شارك الجناح الدولى فى جزء من مران الفريق.

سوبر كورة يكشف مفاوضات الأهلى مع تاكيس جونيس لخلافة لاسارتى

أصبح اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، على رأس قائمة المرشحين لتولى تدريب الأهلى فى الفترة المقبلة، خاصة بعدما استقر مسئولو القلعة الحمراء على رحيل الأوروجويانى مارتن لاسارتى، وبات قرار رحيله مجرد وقت، خاصة بعد الخروج من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والهزيمة الثقيلة التى تعرض لها الفريق من صن داونز الجنوب أفريقى بخمسة أهداف دون رد فى مباراة الذهاب.

صور.. الزمالك يفوز على الأهلى 70-64 فى قبل نهائى دورى السلة

فاز فريق سلة الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 70/64 فى أولى مباريات قبل نهائى دورى سوبر السلة، فى اللقاء الذى يقام بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.

وشهدت المباراة تقدم الزمالك على فترات اللقاء الأربعة، حيث تقدم الأبيض 22/14، و42 /30، و57/46، و70/64.

ومن المقرر أن يلتقى الفريقان غدا فى ثانى المباريات، على أن تقام المباراة الثالثة الخميس المقبل، لتحسم إقامة لقاء رابع من عدمه، حيث ينص نظام البطولة على الاكتفاء بـ 3 مباريات حال فوز أحد الفريقين فى المواجهات الثلاثة، وحالة الفوز فى لقاءين فقط يتم اللجوء لمباراة رابعة، والتعادل فى عدد مرات الفوز والخسارة يتم اللجوء للقاء خامس، لحسم المتأهل إلى نهائى المنافسات.