سوبر كورة.. الـ"ريمونتادا" سلاح الأهلى لإسقاط بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الأهلى، بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، حالة الطوارئ استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 25 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز. لمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.. Advertisements

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