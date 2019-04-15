إف سي مصر يقرر التعاقد مع مطاريد الأهلي في الموسم الجديد.. ولكن!

اتفق مسئولو قطاع الكرة بنادي الأهلي على تكرار تجربة الجونة مع نادي اف سي مصر، بإعارة عدد من اللاعبين المميزين إلى النادي الذي اقترب من الصعود إلى الدوري الممتاز.

ودخل مسؤولو نادي اف سي مصر في مفاوضات مع النادي الأهلي لاستعارة اللاعبين الذين سيخرجون من قائمة الفريق في الموسم الجديد، وهو ما رحب به النادي الأهلي، ولكنه اشترط صعود الفريق إلى الدوري الممتاز.

ويحتاج اف سي مصر للتأهل إلى الدوري الممتاز، الفوز على المريخ البورسعيدي، في مباراة يعتبرها البعض سهلة نسبيا حيث يحتل المنافس المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة.

الأهلي يحاول إعادة تجربة الجونة مع اف سي مصر، وذلك بعد تألق لاعبو الفريق الأحمر المعارون للنادي الساحلي في الدوري الموسم الجاري، ومنهم أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وأحمد حمدي.