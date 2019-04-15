حسين علي : شيكات الزمالك سبب انضمامي للأهلي .. وجوزيه طلبني بالاسم

روى حسين علي لاعب الأهلي الأسبق، ماحدث قبل انتقاله للأحمر وحقيقة توقيعه لنادي الزمالك. وقال حسين علي في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام : المفاوضات بدأت مع الزمالك عن طريق حازم إمام، وبالفعل وقعت بعد تدخل الأخير. : المفاوضات بدأت مع الزمالك عن طريق حازم إمام، وبالفعل وقعت بعد تدخل الأخير. واردف : عقب توقيعي بشهر تحدث معي حسام البدري ونقل لي رغبة الأحمر في ضمي. وتابع : أكد لي البدري أن الاهلي يستطيع تخليصه من الزمالك. وكشف حسين علي : عائلتي كلها زملكاوية، حصلت على شيكات من الأبيض ولكني اكتشفت أنها بدون أرصدة، وقتها قررت الانضمام للأحمر خاصة وأن جوزية طلبني بالاسم.



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