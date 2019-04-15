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سواريز أزمة كبيرة في برشلونة

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Alaa Ali 0 تبليغ

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يعد اللاعب الأوروغوياني بمثابة أزمة حالية في سوق الانتقالات الصيفية في بسبب تألق اللاعب الكبير.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” يرغب برشلونة في ضم مهاجم شاب لمنافسة سواريز في الموسم المقبل.

وتلقى البرسا الرفض من قبل أكثر من لاعب بسبب قدرات سواريز والمنتظر أن تحول أي مهاجم لدكة البدلاء في الموسم المقبل.

لاعب بقيمة لوكا يوفيتش أخبر وكيله برفض الذهاب لكامب نو بسبب قيمة لويس سواريز التهديفية الهائلة والتي ينتظر أن تحوله لحبيس دكة البدلاء ونفس الحال كان الرد من قبل أكثر من لاعب كان آخرهم نيكولاس بيبي لاعب ليل الفرنسي.

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