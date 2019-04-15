رياضة | الاتحاد التونسي يتكفل بعلاج ساسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد التونسي يتكفل بعلاج ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم موقفه من إصابة فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك في مباراة اليوم أمام حسينية اغادير المغربي في إياب دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية

واصدر الاتحاد التونسي بياناً عبر موقعه الرسمي وجاء كالتالي :

تعرض اللاعب الدولي فرجاني ساسي مساء الأحد خلال لقاء فريقه الزمالك المصري ضد فريق حسنية اغادير في إطار اياب الدور ربع النهائي من كأس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الى كسر فوق كعب القدم Fracture supra malléolaire non déplacée يتطلب تدخلا جراحيا سريعا يبعده عن الميادين لمدة أقصاها ست أسابيع ويمكنه من التدرب على انفراد في آجال قصيرة .

و قد بادرت الجامعة التونسية لكرة القدم بالاتصال بنادي الزمالك المصري حتى تمكن اللاعب من العودة إلى تونس للتكفل بكامل مراحل العلاج حتى يكون جاهزا لمنافسات كأس الأمم الإفريقية ، وبهذه المناسبة تتقدم الجامعة بالشكر الجزيل لنادي الزمالك لتفهمهم وموافقتهم على طلب الجامعة .