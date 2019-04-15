رياضة | مفاجأة بشأن تعيين خالد جلال مدربا عاما للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة بشأن تعيين خالد جلال مدربا عاما للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين خالد جلال مدربا عاما للفريق الأول لكرة القدم، بعد تأهل القلعة البيضاء إلى نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك حسم تأهله إلى دور نصف النهائي بالكونفيدرالية الإفريقية، بعد فوزه في إياب ربع النهائي على حسنية أغادير المغربي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجيش بالسويس بهدف دون رد، مستفيدا من تعادله ذهابا بدون أهداف.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن كريستيان جروس لم يتم ابلاغه باستقدام خالد جلال وتفاجئ بالأمر بعد لقاء حسنية أغادير في واقعة غريبة على المدرب السويسري.

ورفض خالد جلال المجئ لنادي الزمالك من أجل استلام مهام عمله بعد قرار رئيس الزمالك، حيث تمسك مدرب الزمالك الأسبق بوجوده على رأس القيادة الفنية وليس مدربا عاما.