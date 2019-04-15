رياضة | جروس: حزين لإصابة ساسي وأهدي الفوز لجماهير الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس: حزين لإصابة ساسي وأهدي الفوز لجماهير الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك على تخطي عقبة حسنية أغادير بهدف نظيف في إياب ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية.

وقال جروس بعد المباراة في تصريحاته: سعيد جدا بالفوز والتأهل وحزين لإصابة فرجاني ساسي لم نقدم المستوى المطلوب اليوم ولكن الأداء كان أفضل من مباراة الذهاب.

وأضاف: اهدي الفوز للجماهير الكبيرة التي حضرت اليوم ومازال أمامنا الكثير لنقدمه نطمح للفوز بالبطولة وليس التأهل الى قبل النهائي فقط.