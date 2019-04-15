شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتأهل لنصف نهائى الكونفدرالية بالفوز على حسنية أغادير 1 / 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الزمالك لنصف النهائى بطولة الكونفدرالية بالفوز على حسنية أغادير المغربى، بهدف دون رد سجله إبراهيم حسن، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس، فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية، كان لقاء الذهاب قد انتهى بين الفريقان بالتعادل السلبى، بذلك يتأهل الزمالك لنصف النهائى الأفريقى بفضل الانتصار اليوم.

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة النجم الساحلى والهلال السودانى فى لقاء نصف نهائى الكونفدرالية، وذلك بعدما قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تأجيل المباراة التى كانت ستجمعهما النجم مع الهلال اليوم فى إياب دور ربع النهائى، بسبب الأحداث التى تشهدها السودان.

تشكيل الفريقان

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

فيما دخل حسنية أغادير المباراة بتشكيل مكون من:"عبد الرحمن الحواصلى فى حراسة المرمى، سفيان بوفتيني و ياسين الرامي وعبد الكريم باعدي و عبدالعلي خنبوبي فى خط الدفاع، زهير شاوش وجلال الداودي وإدريس بنانى وعماد كيماوى فى خط الوسط، يوسف الفحلى و تامر صيام فى خط الهجوم".

الشوط الأول

بداية حماسية من جانب الزمالك مع تماسك من حسنية أغادير وجاءت المحاولة الأولى للفريق الأبيض بتمريرة طولية للمنطلق إبراهيم حسن ولكن فشل فى السيطرة على الكرة لتصل سهلة لحارس أغادير وتوقفت المباراة فى الدقيقة 9 لعلاج فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك بعد إصابته عقب التدخل القوى من داودى وعاد ساسى بعد ذلك ولكنه لم يستطيع إستكمال المباراة ليخرج مصابا وسط بكاء من جانبه حزنا على عدم استكمال المباراة ودفع جهاز الفريق الأبيض بمحمد إبراهيم بدلا منه فى أولى التغييرات.

فى الدقيقة 17، جاءت أولى فرص الزمالك من ركلة ركنية للفريق الأبيض على يسار مرمى حسنية أغادير نفذها إبراهيم حسن إلى داخل منطقة الجزاء وأبعدها دفاع الفريق المغربى بشكل غير جيد لتجد متابعة محمد إبراهيم الذى أرسل الكرة ساقطة فى اتجاه بوطيب الذى وجد نفسه بدون رقابة ولكن وجه الكرة برأسية غير متقنة أدى إلى خروجها خارج مرمى المنافس.

فيما جاءت ثانى فرص الزمالك فى الدقيقة 20 من عرضية أرضية من التونسى حمدى النقاز مرت من لاعبى أغادير لتجد كهربا الذى تباطئ فى التعامل مع الكرة ليهدر فرصة للأبيض ثم أشهر الحكم أول إنذار أصفر لمحمود علاء مدافع الزمالك لتدخله مع لاعب حسنية أغادير وسط محاولات من جانب لاعبى الأبيض لتسجيل الهدف الأول بعد ذلك.

وفى الدقيقة 31، مرر كهربا كرة رائعة إلى محمد إبراهيم الذى قابلها بتصويبة ولكن خارج مرمى حسنية أغادير وجاءت الفرصة الأخطر لأغادير من تصويبة داودى من ركلة حرة مباشرة أنقذها جنش بتصدى وحول الكرة إلى ركنية فى الدقيقة 36 وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع مرر كهربا فرصة هدف لمحمد إبراهيم إلى إن تسديدته جاءت غير متقنة فى شوط شهد عددا من الفرص الضائعة للفريق الأبيض.

الشوط الثانى

فى الدقيقة 49، خطف إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الأبيض الهدف الأول للزمالك الذى جاء من ركلة ركنية نفذها كهربا ووصلت مهيئة أمام أقدام إبراهيم حسن فى ظل التعامل السئ مع الكرة من جانب الدفاع المغربى ليستقبلها إبراهيم حسن بيسارية فى مرمى حسنية أغادير وسط محاولات بعد ذلك من الفريق المغربى لإدراك التعادل وسط محاولات من لاعبى الزمالك لامتصاص حماس لاعبى الفريق المغربى وسنحت بعض الفرص للفريق الأبيض ولكن دون الاستفادة منها.

وفى الدقيقة 73، دفع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك بثانى التغييرات بنزول المغربى حميد أحداد بدلا من محمود كهربا فى محاولة لتنشيط الجانب الهجومى ولكن جاءت الفرصة الأخطر لحسنية أغادير من ركلة حرة مباشرة والتى مررها داودى إلى عماد كيماوي الذى سددها مباشرة إرتدت من العارضة العلوية لمرمى الزمالك لتجد متابعة من البديل كريم البركاوي المواجه للشباك البيضاء الخالية إلا أنه سدد كرة غير متقنة أعلى عارضة الفريق الأبيض.

Advertisements

وواصل حسنية أغادير الضغط فى محاولة للتعادل وجاءت أخطر الكرات بهجمة شهدت فرصة مركبة وطالب لاعبى الفريق المغربى باحتساب الكرة هدفا بداعى عبورها مرمى جنش ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب ثم سجل إبراهيم حسن هدف ثانى للزمالك وألغاه الحكم بداعى وجود لمسة يد على إبراهيم حسن فى الدقيقة 86 ثم أشهر إنذار أصفر لإبراهيم حسن الذى خرج ونزل بدلا منه محمود عبد العزيز زيزو ثم احتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع.



































































































