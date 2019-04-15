شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الزمالك الفوز على نظيره حسنية أغادير المغربى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات دور ربع النهائى الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد الجيش بالسويس، ليتأهل إلى دور نصف النهائى من البطولة الأفريقية.

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من المنتظر أن يغلق ملف الكونفدرالية مؤقتًا استعدادا لاستئناف مبارياته بمسابقة الدورى الممتاز، حيث من المقرر أن يواجه الإسماعيلى، الخميس المقبل، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد الجيش بالسويس.

يحتل الزمالك المركز الثانى بترتيب الدورى الممتاز برصيد 57 نقطة، حققهم من الفوز فى 17 مباراة وتعادله فى 6 لقاءات والهزيمة فى مباراتين كان أخرهم أمام المصرى البورسعيدى، فى الجولة الثامنة والعشرون من المسابقة، بهدفين مقابل هدف.