فيديو.. العارضة تمنع أغادير من هدف التعادل مع الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرر جلال الداودي لاعب حسنية أغادير كرة عرضية من ضربة ثابتة لعماد كيماوي الذى سددها مباشرة لترطتم فى عارضة مرمى الزمالك، لتجد متابعة من البديل كريم البركاوي المواجه للشباك البيضاء الخالية إلا أنه سدد كرة غير متقنة أعلى عارضة الفريق الأبيض فى الدقيقة 73 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد الجيش بالسويس، فى إياب دور ربع النهائى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية؛ وكانت مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.
وأحرز إبراهيم حسن هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 49.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش.. خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة.. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا.. خط الهجوم: خالد بوطيب.
وجاء تشكيل حسنية أغادير كالتالى: حراسة المرمى: عبد الرحمن الحواصلي.. خط الدفاع: سفيان بوفتيني و ياسين الرامي وعبد الكريم باعدي و عبدالعلي خنبوبي.. خط الوسط: زهير شاوش و جلال الداودي و إدريس بناني وعماد كيماوي.. خط الهجوم: يوسف الفحلي و تامر صيام.
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