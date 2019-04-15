شكرا لقرائتكم خبر عن كشف منشطات لجنش وكهربا بعد التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع الثنائى محمود جنش حارس الزمالك ومحمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض، لكشف منشطات، بعد نهاية مباراة الفريق الأبيض أمام حسنية أغادير المغربى، التى أقيمت على استاد الجيش بالسويس، فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية.

كان الزمالك قد تأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على حسنية أغادير المغربي بهدف دون رد في إياب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية وكان الفريق الأبيض تعادل في لقاء الذهاب التي أقيمت في المغرب بدون أهداف في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي.