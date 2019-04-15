نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أكادير المغربي وجدل تحكيمي حاضر للفريقين في الشوط الثاني

جماهير القلعة البيضاء على موعد مرتقب اليوم حين يستضيف الزمالك فريق حسنية أكادير المغربي في مباراة الاياب من الدور ربع النهائي في بطولة كأس الاتحاد الافريقي الكونفدرالية ويسعى الزمالك لاستغلال نتيجة مباراة الذهاب التي وضع بها قدما في دور نصف النهائي وتعويض جماهيره عن الهزيمة التي تلقاها في الدوري على يد المصري.

نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أكادير

وقد تحدث نجم فريق الزمالك السابق والمحلل الكروي أيمن يونس عن اللقاء موضحا أن المباراة ليست بالسهلة على الاطلاق بل صعبة على الفريقين لاسيما الزمالك خاصة أن التعادل الايجابي يمنح التأهل للفريق الضيف، وأكد أن مفتاح الفوز هو ارباك الدفاع المغربي والذي سيتحقق باحراز هدف مبكر وهو ما يجبر حسنية اكادير على فتح خطوطه.

وتحدث جروس عن المباراة مؤكدا على قوة الفريق الضيف وامتلاكه لاعبين مميزين إلا أنه يثق في قدرات فريقه ثقة كاملة، وأن لاعبيه قادرون على حسم التأهل في ظل عودة فرجاني ساسي للتشكيل وأنه سيعتمد على عمر السعيد كأحد الأوراق الرابحة في اللقاء وعن عدم مشاركة حفني فأوضح أنه يخشى مشاركته لعودته من الاصابة فيفضل الدفع به في الوقت المناسب.

تبدأ المباراة بعد قليل وجماهير الزمالك تتواجد بقوة بحضور حوالي 15 ألف في ملعب الجيش بالسويس، ويخشى بعض الجماهير أن تؤثر تلاحم المباريات على مستوى اللاعبين لاسيما اعتماد جروس على مجموعة معينة طوال الوقت

بداية المباراة الآن والزمالك في حالة هجوم والفريق الضيف يوازن بين الشق الدفاعي والهجومي، وفي الدقيقة 10 يصاب لاعب الزمالك ساسي ويخرج لتلقي العلاج، وفي الدقيقة 12 ضربة ركنية للحسنية وخروج خاطئ من جنش ولكن تمر بسلام

الدقيقة 30: تمريرة من كهربا سحرية تصل لمحمد ابراهيم يسددها بصجوار القائم الأيمن والنتيجة مازالت تشير للتعادل السلبي والزمالك يستحوذ على سير المباراة

نهاية الشوط الأول

الدقيقة 48 ابراهيم حسن يحرز الهدف الأول للزمالك ويريح أعصاب الجماهير والنتيجة الآن تقدم الزمالك بهدف نظيف

نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف، وجدل تحكيمي حول هدف صحيح لحسنية أغادير لم يحتسب بعد أن تجاوزت الكرة خط المرمى وهدف للزمالك ألغى بداعي لمسة اليد

الزمالك وحسنية أكادير

ويأمل جروس على استعادة بريق خط الوسط حين يعود فرجاني ساسي من الايقاف لقيادة وسط الملعب وبسبب تلاحم المباريات طالب حازم امام عضو اتحاد الكرة وقائد الزمالك السابق بمشاركة لاعبين جدد أساسيا حيث طالب باشراك عمر السعيد مهاجما بدلا من خالد بوطيب ومحمد ابراهيم بدلا من يوسف أوباما.