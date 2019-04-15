الزمالك يتخطى حسنية أكادير بهدف نظيف ويصعد لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية

يستضيف نادي الزمالك نادي حسنية أغادير في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، واستقر جروس على الدفع بفرجاني ساسي في لقاء اليوم ويُفكر أيضاً في الدفع بكهربا من البداية، ويسعى جروس لتخطي فريق حسنية أكادير للوصول لنصف نهائي البطولة بعد الخسارة الأخيرة له في الدوري المحلي.

موعد مباراة الزمالك وحسنية أكادير

وتنطلق صافرة بداية اللقاء بين الزمالك وحسنية أكادير في تمام الساعة التاسعة مساءً في القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية وتُنقل عبر الأقمار الصناعية على قناة بي إن سبورت الرياضية الأولى بتعليق أحمد الطيب.

نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أكادير

ومن الجدير بالذكر أن المباراة الأولى قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين لذا فمهمة الزمالك تكاد تكون سهلة خاصة وأن المباراة على استاد الجيش بالسويس وسط جماهير الزمالك العاشقة لفريقها والحريصة على مساندة الزمالك محلياً وإفريقياً.