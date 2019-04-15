الزمالك يتخطى حسنية أكادير بهدف نظيف ويصعد لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية

يستضيف نادي الزمالك نادي حسنية أغادير في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، واستقر جروس على الدفع بفرجاني ساسي في لقاء اليوم ويُفكر أيضاً في الدفع بكهربا من البداية، ويسعى جروس لتخطي فريق حسنية أكادير للوصول لنصف نهائي البطولة بعد الخسارة الأخيرة له في الدوري المحلي.
موعد مباراة الزمالك وحسنية أكادير
وتنطلق صافرة بداية اللقاء بين الزمالك وحسنية أكادير في تمام الساعة التاسعة مساءً في القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية وتُنقل عبر الأقمار الصناعية على قناة بي إن سبورت الرياضية الأولى بتعليق أحمد الطيب.
نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أكادير
ومن الجدير بالذكر أن المباراة الأولى قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين لذا فمهمة الزمالك تكاد تكون سهلة خاصة وأن المباراة على استاد الجيش بالسويس وسط جماهير الزمالك العاشقة لفريقها والحريصة على مساندة الزمالك محلياً وإفريقياً.
- الدقيقة 12: خروج ساسي مُصاب ومشاركة محمد ابراهيم في مباراة اليوم خاصة في تبديل اضطراري
- الدقيقة 23: هجمة خطيرة للزمالك من جانب كهربا وتمريرة لمحمد ابراهيم ولكن مقطوعة وتعود لدفاع حسنية أكادير
- الدقيقة 39: خطأ وضربة حرة مباشرة لأكادير ولكن جنش يمسك الكرة ويحولها لمرتدة للزمالك لكت تُقطع مرة أخرى
- الدقيقة 49: الهدف الأول لصالح الزمالك يُسجله اللاعب ابراهيم حسن من تسديدة قوية والحارس يصد الكرة من داخل المرمى.
- الدقيقة 74: هدف التعادل يضيع من حسنية أغادير بعد أن اصطدمت الكرة بالقائم
- نهاية المباراة بفوز الزمالك على حسنية أغادير بهدف نظيف.