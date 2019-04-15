الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه في مباراة الإياب بهدف نظيف

يستعد نادي الزمالك لمباراة العودة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية في مواجهة فريق حسنية أكادير المغربي في الدور ربع النهائي من البطولة خاصة وأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة كان الفريق المغربي الأقرب للتسجيل والأكثر استحواذاً على الكرة فيها.

ولا شك أن الزمالك يريد الصعود للدور نصف النهائي من الكونفدرالية وسط جماهيره، ويستضيف استاد الجيش بالسويس المباراة بين الزمالك وحسنية أكادير في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت الرياضية الأولى بتعليق أحمد الطيب.

نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير

ومن الجدير بالذكر أن الزمالك فقد المركز الأول من الدوري المحلي بعد الخسارة من المصري، وقد تراجع إلى المركز الثالث من الدوري وأهدى النادي الأهلي المركز الأول ليعود المارد إلى القمة من جديد، ويأمل الفريق الأبيض أن يفوز في مباراة اليوم لاستعادة ثقة الجماهير ومصالحتهم بعد الخسارة الماضية.