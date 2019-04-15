الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه في مباراة الإياب بهدف نظيف

يستعد نادي الزمالك لمباراة العودة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية في مواجهة فريق حسنية أكادير المغربي في الدور ربع النهائي من البطولة خاصة وأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة كان الفريق المغربي الأقرب للتسجيل والأكثر استحواذاً على الكرة فيها.
ولا شك أن الزمالك يريد الصعود للدور نصف النهائي من الكونفدرالية وسط جماهيره، ويستضيف استاد الجيش بالسويس المباراة بين الزمالك وحسنية أكادير في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت الرياضية الأولى بتعليق أحمد الطيب.
نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير
ومن الجدير بالذكر أن الزمالك فقد المركز الأول من الدوري المحلي بعد الخسارة من المصري، وقد تراجع إلى المركز الثالث من الدوري وأهدى النادي الأهلي المركز الأول ليعود المارد إلى القمة من جديد، ويأمل الفريق الأبيض أن يفوز في مباراة اليوم لاستعادة ثقة الجماهير ومصالحتهم بعد الخسارة الماضية.
- الدقيقة 2: الزمالك يحاول الوصول لمرمى حسنية أغادير في الدقيقة الأولى من المباراة
- الدقيقة 13: خروج ساسي ودخول محمد ابراهيم بعد إصابة ساسي في التحام قوي
- الدقيقة 23: الزمالك يُهاجم بقوة ويُسيطر على وسط ملعب أكادير وانطلاقة من جانب كهربا ولكن تنتهي لخارج الملعب ضربة مرمى.
- الدقيقة 39: ضربة حرة مباشرة لصالح حسنية أغادير وجنش يخرج من المرمى ويمسك الكرة من أعلى نقطة
- الدقيقة 49: الهدف الأول للزمالك عن طريق إبراهيم حسن من متابعة رائعة من ضربة ركنية
- الزمالك يُهاجم لإحراز هدف التأكيد في الشوط الثاني من المباراة
- نهاية المباراة والزمالك يصعد للدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه بهدف نظيف على حسنية أغادير.