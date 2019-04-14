رياضة | هندرسون: سنواصل القتال حتى النهاية

وقال هندرسون بعد الفوز على تشيلسي 2-0: "من المهم أن نؤمن ونبقى إيجابيين حتى وإن كانت النتيجة 0-0".

وأضاف: " يجب علينا أن نستمر في العمل والسير في الإتجاه الصحيح حتى النهاية، نحن فقط نٌركز على أنفسنا، التركيز الآن على المباراة القادمة، سوف نتعافى جيداً، نحن نستمتع بما نقوم به وسـ نواصل العمل على ذلك".