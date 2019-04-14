رياضة | هندرسون: سنواصل القتال حتى النهاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هندرسون: سنواصل القتال حتى النهاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشار جوردان هندرسون نجم فريق ليفربول الإنجليزي، إلى أنه بشكل عام كان الأداء رائع لأن تشيلسي جانب جيد، وفريقه يبقى معاً حتى النهاية ويجب أن يفعل ويستمر في ذلك.
وقال هندرسون بعد الفوز على تشيلسي 2-0: "من المهم أن نؤمن ونبقى إيجابيين حتى وإن كانت النتيجة 0-0".
وأضاف: " يجب علينا أن نستمر في العمل والسير في الإتجاه الصحيح حتى النهاية، نحن فقط نٌركز على أنفسنا، التركيز الآن على المباراة القادمة، سوف نتعافى جيداً، نحن نستمتع بما نقوم به وسـ نواصل العمل على ذلك".