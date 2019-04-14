رياضة | بوجبا يؤكد على قدرة مانشستر يونايتد على إقصاء برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا يؤكد على قدرة مانشستر يونايتد على إقصاء برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان فريق مانشست يونايتد الإنجليزي، على أنه يجب عليهم الآن أن يفكروا في المرحلة القادمة، وهي المباراة التالية ضد برشلونة بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال بوجبا في تصريحات صحفية: "علينا الحصول على قسط من الراحة وبعدها نركز على برشلونة. نحن نلعب كرة القدم لهذا السبب، من أجل اللعب ضد هذه الفرق وهذه المباريات".
وأضاف: "مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمر جميل للغاية، علينا الاستمتاع بها فقط وأن نبذل قصارى جهدنا وأن نثق في أنفسنا".
واختتم بقوله: "المباراة لم تنتهي ولم تُحسم بعد، أعرف بأننا سنواجه برشلونة، وسنلعب على أرضهم، لكنها لم تُحسم على الإطلاق، مازالت هناك 90 دقيقة. انتهي الشوط الأول، والآن حان وقت الشوط الثاني".