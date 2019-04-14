رياضة | بوجبا يؤكد على قدرة مانشستر يونايتد على إقصاء برشلونة

وقال بوجبا في تصريحات صحفية: "علينا الحصول على قسط من الراحة وبعدها نركز على برشلونة. نحن نلعب كرة القدم لهذا السبب، من أجل اللعب ضد هذه الفرق وهذه المباريات".

وأضاف: "مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمر جميل للغاية، علينا الاستمتاع بها فقط وأن نبذل قصارى جهدنا وأن نثق في أنفسنا".

واختتم بقوله: "المباراة لم تنتهي ولم تُحسم بعد، أعرف بأننا سنواجه برشلونة، وسنلعب على أرضهم، لكنها لم تُحسم على الإطلاق، مازالت هناك 90 دقيقة. انتهي الشوط الأول، والآن حان وقت الشوط الثاني".