رياضة | الإسماعيلي يوضح موقف نجمي الفريق أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يوضح موقف نجمي الفريق أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور صالح الشامى أن محمد مجدى قلب الدفاع تعرض لجرح خلف الأذن على هامش مشاركته فى مباراة اليوم أمام المصرى.

وتعرض مدافع المصرى والزمالك السابق لتلك الاصابة بعد اصطدامه بمحمد فوزى حارس مرمى خلال اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وأضاف طبيب الدراويش :”محمد صادق لا يعانى من أية اصابات ، تعرض لارهاق بسيط بسبب ضغط المباريات وسيشارك بشكل طبيعى فى التدريبات”.