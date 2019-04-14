إبراهيم حسن يتقدم للزمالك أمام حسنية أغادير بالدقيقة 49

كتب أحمد طارق

أحرز إبراهيم حسن لاعب الزمالك الهدف الأول للفريق الأبيض فى شباك حسنية أغادير المغربى بالدقيقة 49 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد الجيش بالسويس، فى إياب دور ربع النهائى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية؛ وكانت مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش.. خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة.. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا.. خط الهجوم: خالد بوطيب.

وجاء تشكيل حسنية أغادير كالتالى:...