الزمالك يتعادل سلبيًا مع أغادير فى شوط الفرص الضائعة وخسارة ساسي

كتب عمرو جاب الله

انتهى الشوط الأول بين الزمالك وحسنية أغادير المغربى بالتعادل السلبى فى المباراة المقامة بينهما حالياً، على استاد الجيش بالسويس، فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية، كان لقاء الذهاب قد انتهى بين الفريقان بالتعادل السلبى.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

فيما دخل حسنية أغادير المباراة بتشكيل مكون من:"عبد الرحمن...