محمد صلاح: احتفال "اليوجا" تلقائى.. والحظ ساندنى فى الهدف أمام تشيلسي

كتب- احمد هريدي

أعرب النجم المصرى محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذى حققه الفريق على تشيلسي بثنائية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

قال محمد صلاح فى تصريحات عقب نهاية المباراة عن طريقة احتفاله بهدفه فى مرمى البلوز:" الاحتفال بالهدف بهذه الطريقة جاء تلقائيا، لأنى أمارس اليوجا". وأضاف النجم المصرى حديثه قائلا: "لقد كنت محظوظا قليلا فى لقطة الهدف، فى أن الكرة هزت شباك تشيلسي بهذه الطريقة، ولكنى اتخذت قرار التسديد سريعا".

وأكد...