بث مباشر بدون تقطيع لمباراة الزمالك وحسنية أغادير في الكونفدرالية

كتب- محمد بشاري يقدم الموجز خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي في استاد الجيش بمدينة السويس ضمن لقاء الإياب من بطولة كأس الإتحاد الأفريقي الكونفدرالية 2019 والتي ستقام بعد دقائق في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة. وكانت مباراة العودة قد انتهت في المغرب بالتعادل السلبي بين الفريقين. ويحتاج الزمالك إلى الفوز بأي نتيجة للصعود إلى الدور قبل النهائي.

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