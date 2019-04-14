أديداس تحتفل بهدف صلاح العالمي في تشيلسي وترد بقوة على المشككين

احتفلت شركة أديداس العالمية للملابس الرياضية بهدف الفرعون محمد صلاح جناح نادي ليفربول في شباك تشيلسي، على حسابهم الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر.
ونشر حساب أديداس فيديو يظهر فيه صلاح وكتبوا عليه عبارة: "اخرس أفواه المزيفين"، وقاموا بالإشارة لحساب محمد صلاح على تويتر، في إعلان للشركة للمستخدمين بألا يشتروا الأحذية المقلدة، وذلك بعد تسجيل صلاح لهدف صاروخي في شباك تشيلسي في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل.
وقاد صلاح فريقه ليفربول لتصدر الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على حساب نظيره تشيلسي بهدفين نظيفين في قمة الجولة الرابعة...
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