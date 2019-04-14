مصدر بالزمالك يوضح طبيعة إصابة ساسي أمام أغادير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني
كشف مصدر من داخل الزمالك، بأن فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق عانى من التواء في الكاحل، خلال مباراة الفريق أمام حسنية أغادير في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.
وتعرض ساسي للالتواء في كاحل القدم دون تدخل من أحد من لاعبي حسنية أغادير ليسقط أرضيًا وقام الجهاز الطبي بدخول أرض الملعب في محاولة من أجل إسعافه.
وقال مصدر بالزمالك أن اللاعب الذي ترك المباراة في شوطها الأول وشارك محمد إبراهيم بدلًا منه سيخضع لأشعة من أجل التعرف على حجم الإصابة التي يعاني منها.
وسيخضع فرجاني ساسي للآشعة بعد العودة إلى القاهرة، بعد مباراة حسنية أغادير التي يلعبها الزمالك في استاد الجيش الثالث بالسويس.
وظهر على اللاعب التونسي التأثر بالإصابة بعد مغادرة أرض الملعب، حيث أظهرت كاميرات التلفزيون اللاعب يبكي على المقاعد خارج الملعب.
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