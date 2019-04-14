مباشر.. الزمالك 1 - 0 حسنية أغادير.. إبراهيم حسن يتقدم

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الزمالك وحسنية أغادير، المقرر إقامتها على ملعب الجيش بالسويس، في إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الأفريقية.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب الأحد الماضي كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويحتاج الزمالك للفوز بأي نتيجة ليعبر للدور نصف النهائي بالكونفدرالية.

ودخل الزمالك مواجهة حسنية أغادير بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمود جنش.

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا.

Advertisements

خط الهجوم: خالد بوطيب.

10 دقائق مرت من زمن المباراة، واللعب منحصر في وسط الملعب بين الزمالك وحسنية أغادير، دون وجود خطورة حقيقية عى مرمى أحد الفريقين.

في الدقيقة 14، سقط الدولي التونسي فرجاني ساسي في أرض ملعب مصابا، ليقرر المدرب بعدها اخراجه ودخول محمد إبراهيم بدلا منه.

وأهدر المهاجم خالد بوطيب فرصة لتسجيل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 17، بعد عرضية من محمد إبراهيم حولها اللاعب بشكل غريب بعيدا عن المرمى.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه محمود علاء مع حلول الدقيقة 20، بعد تدخل عنيف ضد لاعب حسنية أغادر وحرمانه من فرصة للتسجيل.

وتصدى محمود جنش لكرة خطيرة للاعب تامر صيام في الدقيقة 36 وحولها لركلة ركنية.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل إبراهيم حسن هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 49، مستغلا كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء ليسددها بيسراه قوية تسكن شباك الفريق المغربي.