صلاح يعلق على هدفه الصاروخي في شباك تشيلسي ويكشف سر احتفاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي بأنه يعاني كثيرًا في الموسم الحالي من تركيز المنافس على غلق المساحات أمامه، وفسر سبب احتفاله أمام تشيلسي، والحظ في تسجيله للهدف، وكيف سيحسم فريقه لقب الدوري.

وقال محمد صلاح في تصريحاته عقب مباراة تشيلسي، عن الهدف الذي سجله: "لقد تولد لدي شعور بالتسديد بأقصى قوة ممكنة، لقد كنت محظوظًا بعض الشيء أن الكرة دخلت الشباك بهذا الشكل."

وتابع: "هندرسون لعب دورًا رائعًا في الهدف وجعل المهمة أسهل بالنسبة لي، لقد كان جزءً من الهدف، نحن نقوم ببعض الألعاب التكتيكية في التدريبات والعمل نجح."

كما تحدث عن الطريق التي احتفل بها: "أنا رجل يوجا".

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وأضاف: "يبقى الهدف المفضل بالنسبة لي هو هدفي في مباراة الديربي على ملعبنا أمام إيفرتون في أول مواجهة ضد الفريق."

وواصل :"نحن نعلم تمامًا كيف نلعب معًا، أنا وهندرسون لدينا مشاعر كبيرة من أجل النادي، نحن فريق جيد، وعلينا أن نظل في أعلى مستوى من الثبات الذهني، ونستمر في التقدم، ومع بعض من الحظ تمكنا من تسجيل هدفين في الشوط الثاني."

حافظ ليفربول على صدارة الدوري الانجليزي لكن يبقى أمام مانشستر سيتي إمكانية خطف الصدارة في حالة الفوز على توتنهام ومانشستر يونايتد خلال 10 أيام من الآن.

وتحدث عن فوز المنافس على كريستال بالاس قبل بداية لقاء ليفربول أمام تشيلسي: "كنت أعلم نتيجة مانشستر سيتي قبل المباراة.. إذا تمكنا من الفوز في المباريات الأربع المقبلة أعتقد بشكل شخصي أننا سنفوز بالدوري، لكننا ننتظر خسارة مانشستر سيتي للنقاط."

واختتم تصريحات، قائلًا: "ساديو (مانى) وبوبي (فيرمينو) يمران بمواسم رائعة، لكن الأمور أصعب بالنسبة لي في الموسم الحالي، المنافس يقوم بالتركيز علي ويتركون المساحات في أماكن أخرى بالملعب، والفوز بالدوري الانجليزي هو أهم شيء بالنسبة لي، علينا أن نستمر في العمل."