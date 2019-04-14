أشلي كول: صلاح يرفض الظل.. يريد دور الرجل الأول.. ولم أتوقع نجاحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أشلي كول لاعب تشيلسي السابق، بأنه لم يتواقع نجاح محمد صلاح حين زامله من قبل في صفوف البلوز، معتبرًا أنه يبحث عن التواجد في دور الرجل الأول مع ليفربول.

وقال صلاح في تصريحاته لقناة "سكاي سبورتس" واسعة الانتشار ردًا على سؤال إن كان قد توقع تطور محمد صلاح حين زامله في تشيلسي: "كي أكون أمينًا، لا.. لقد شاهدته في التدريبات وتعرفت على قدراته لكن يبدو أنه أصبح أكثر شراسة."

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واستطاع محمد صلاح أن يسجل هدف حسم الفوز على تشيلسي في مباراة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لليفربول في الصراع من أجل الفوز بالدوري.

وتابع: "لا أريد أن أقول أن محمد صلاح أصبح أنانيًا بالشكل السيئ، لكنه يمتلك رغبة في تسجيل الأهداف، هذه هي وظيفته، وهو بحاجة إلى التسجيل."

وأضاف: "صلاح، فيرمينو ومانى، يلعبون بشكل جيد معًا لكنه أصبح إلى حد ما يفكر في الوقت الحالي أن هذا هو وقت وعليه أن يلعب من أجل نفسه.. لقد اكتفى في البقاء في ظل لاعبين أخرين ويريد أن يكون الرجل الأول."