كيف علقت الصحف الإنجليزية هدف صلاح في تشيلسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على هدف محمد صلاح نجم ليفربول في شباك تشيلسي في المباراة التي جاءت ضمن الأسبوع الـ34 من مسابقة الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب "الآنفيلد" معقل الريدز.

صلاح رفع رصيده إلى 19 هدفًا ليصبح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مناصفة مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز ما تناولته الصحف الإنجليزية بعد هدف صلاح "القاتل" في شباك تشيلسي:

- ديلي ميل

"مفاجأة صلاح"

وصفت الصحيفة الهدف الذي سجله محمد صلاح بـ"المفاجأة" بعدما أحرز هدفًا في شباك تشيلسي من خارج منطقة الجزاء وتحديدًا من جهة اليمين.

وأضافت الصحيفة أن صلاح أصبح ملهم مدربه يورجن كلوب بعدما سجل هدفًا في وقت مناسب خلال أحداث المباراة حيث كان يتقدم ليفربول بهدف دون رد قبل أن يسجل مو الهدف الثاني.

وأشارت الصحيفة إلى أن هدفي صلاح وماني ساعد ليفربول على الوصول لقمة الدوري الإنجليزي ليصبح على بعد نقطتين من مانشستر سيتي.

- ذا صن

"صلاح المخيف"

وصفت الصحيفة محمد صلاح بعد هدفه في شباك تشيلسي بـ"المخيف" بعدما سجل هدفًا ليس بالمعتاد للمصري الدولي حيث سدد كرة صاروخية وغير متوقعة من خارج منطقة الجزاء.

وأضافت الصحيفة أن صلاح عزز من أهدافه مع ليفربول خلال هذا الموسم بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 22 هدف حيث سجل 19 هدفًا في الدوري وثلاثة أهداف بدوري أبطال أوروبا.

الصحيفة أشارت إلى أن صلاح قدّم هدية لمدربه يورجن كلوب بعدما وصل إلى 200 مباراة مع ليفربول منذ أن قاد الريدز في 2015.

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- ديلي ستار

"رصاصة صلاح لجماهير تشيلسي"

قالت الصحيفة إن محمد صلاح استطاع أن يوجه رصاصة قاتلة لجماهير تشيلسي على خلفية الهتافات العنصرية من بعض جماهير البلوز ضد المصري الدولي.

وأضافت الصحيفة أن صلاح تمكن من الرد على جماهير تشيلسي بعدما سجل هدفًا صاروخيًا من خارج منطقة الجزاء.

- إكسبريس

"صلاح يعود للقمة ويقود ليفربول للصدارة"

أوضحت الصحيفة أن النجم المصري محمد صلاح استطاع أن يعود لصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بتسجيله الهدف الـ19 ليتساوى مع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

وأضافت الصحيفة أن هدف صلاح في شباك تشيلسي ساهم في قتل المباراة أمام البلوز ليقود مو فريقه لصدارة الدوري الإنجليزي ويكون الريدز على بعد نقطتين من مانشستر سيتي.

- ميرور

"سحر صلاح"

أشادت الصحيفة بالمستوى الذي ظهر عليه صلاح أمام فريقه الأسبق تشيلسي خاصة أنه هدد البلوز في أكثر من مناسبة خلال المباراة.

وأضافت الصحيفة أن صلاح تمكن من الرد على منتقديه بهدف رائع ليشعل صدارة الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.