المصري: أضاعنا الفوز أمام الإسماعيلي.. وعوقبنا بالتعادل بسبب إهدار الفرص السهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد حمد إبراهيم، المدرب العام بالنادي المصري البورسعيدي، أن فريقه أضاع فرصة تحقيق الفوز أمام الإسماعيلي، وكان قريبا من حصد الثلاث نقاط، لكن ضياع الأهداف كانت سببا في إنتهاء اللقاء بالتعادل.
وخيم التعادل الإيجابي على مباراة المصري والإسماعيلي، بنتيجة هدف لكل فريق في الأسبوع التاسع والعشرون من الدوري، في لقاء أقيم على ملعب الدفاع الجوي.
وقال إبراهيم في تصريحات لقناة أون سبورت عقب المباراة:" غير راضيين عن التعادل أمام الإسماعيلي، بعدما كنا قريبين من تحقيق الفوز والخروج بالثلاث نقاط".
وأضاف، أن فريقه أضاع العديد من الفرص خلال الشوط الأول كانت كفيلة بإنتهاء المباراة لصالحهم بنتيجة 3 أهداف على الأقل.
وأوضح:" المصري عوقب بنتيجة التعادل بسبب إضاعة كم وافر من الأهداف خلال اللقاء، بعدما تسيد المباريات لفترات طويلة.
وأتم:" الفريق يعاني من ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، وواجه الزمالك بالجولة الماضية وفاز بالمباراة ويستعد لمواجهة الأهلي وبيراميدز خلال الأسابيع المقبلة".
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