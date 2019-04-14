بالصور.. جماهير الزمالك تقتحم الثالثة يمين قبل مواجهة أغادير

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- علاء أحمد:

اقتحمت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في ملعب الجيش بالسويس، مدرجات الثالثة يمين، رغم إغلاقها.

وأفاد مراسل الخليج 365 من ملعب المباراة، أن الأمن حاول منع الجماهير من الانتقال للثالثة يمين، ولكنه لم ينجح في إيقافهم.

ويستضيف الزمالك نظيره حسنية أغادير المغربي الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، بجولة الإياب للدور ربع النهائي للكونفدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.