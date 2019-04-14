كلوب: صلاح متوهج في أخر 3 مباريات.. لقد سجل بعبقرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

وصف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الانجليزي جناحه محمد صلاح بـ"المتوهج" في المباريات الثلاث الماضية للفريق، وذلك بعدما قادهم للفوز على تشيلسي بنتيجة 2-0.

وقال كلوب في تصريحاته عقب المباراة: "محمد صلاح في المباريات الثلاث الماضية على درجة عالية من التوهج، الأمر واضح للجميع."

وشارك محمد صلاح في 3 أهداف خلال المباريات الثلاث الماضية في الدوري بداية من توتنهام، ساوثهامبتون ثم تشيلسي.

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وردًا على سؤال إن كان قد شاهد من قبل أهداف على آنفيلد في نفس مستوى هدف صلاح أمام تشيلسي: "في الحقيقة ستيفين جيرارد له أهداف مشابهة لهذا الهدف الذي سجله صلاح."

وتابع: "لكن ما فعله صلاح كان رائعًا، بداية من التحكم في الكرة، اللمسة الأولى، والدخول لعمق الملعب والتحركات التي خلقت مساحة للتسديد تجعله هدفًا رائعًا."

وأضاف: "محمد صلاح تحرك بشكل رائع بين الخطوط، وتحرك بشكل رائع وبمرونة كبيرة من أجل تسديد الكرة بهذا الشكل."

واختتم حديثه قائلًا: "يالها من تسديدة، وإنهاء رائع للهجمة، اللعبة بالكامل كانت عبقرية، يا إلهى بالفعل ما حدث عبقري."