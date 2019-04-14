مدرب الإسماعيلي: دونجا لن يشارك أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد البلجيكي سيدومير يانوفيسكى المدير الفني للإسماعيلي، أن محمود عبدالعاطي "دونجا" لن يشارك في مباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك بالدوري.

وقال سيدومير في تصريحات تليفزيونية لأون سبورت، إنه لم يقرأ تفاصيل عقد إعارة اللاعب للإسماعيلي، ولكنه على علم بعدم مشاركة اللاعب.

وانتقل دونجا معارا خلال الشتاء، من نادي الزمالك للإسماعيلي، بعقد لمدة 6 أشهر.

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وعن مواجهة الزمالك، قال مدرب الإسماعيلي إنها مواجهة صعبة، فالفريقين بحاجة للفوز، وبالتالي هناك دوافع كبيرة للاعبين.

وتعادل الإسماعيلي أمام المصري بهدف لكل فريق، ليبقى الفريق البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، وكذلك الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 37 نقطة.

وعلق سيدومير يانوفيسكى، على التعادل، حيث أوضح أن المصري كان الأفضل في الشوط الأول، ولكن الشوط الثاني تدارك لاعبوه الموقف واستطاعوا الخروج بنتيجة التعادل.