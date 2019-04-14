إنيستتا: يمدح هذا اللاعب ويوصفه بلاعب غير عادي

أشاد أندريس إنييستا لاعب وسط نادي فيسيل كوبي وأسطورة برشلونة بزميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي ومساهمته في إنجازات الفريق الكتالوني طيلة السنوات الماضية.

وقال الإسباني في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لطالما كان ميسي قادرا على جعل الأمور الصعبة تبدو سهلة خلال سنوات عديدة، وهذا أمر لا يستطيع سوى قلة قليلة من اللاعبين القيام به، إنه أمر صعب ، لكنه دائما ما يقدم شيئا جديدا”.

برشلونة يعمل على منح ميسي عقدا مدى الحياة

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وتابع: “قضيت سنوات كثيرة مع ميسي واستمتعت برؤية ما كان يقدمه خلال التدريبات والمباريات، وما زال يواصل القيام بأشياء مدهشة”.

وأضاف صاحب هدف تتويج إسبانيا بمونديال 2010: “ميسي ليس لاعبا عاديا، لديه لمسة خاصة للكرة، أنت تعرف أنه سوف يعيدها إليك دائما في حالة مثالية”.

وتزامل إنييستا مع ميسي منذ ترفيع الأرجنتيني من فريق الشباب ببرشلونة عام 2004، حتى رحيله عن “كامب نو” في صيف العام الماضي إلى الدوري الياباني.