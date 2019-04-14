صحيفة: رونالدو ينوي تجريد برشلونة من نجومه

يجهز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي مفاجأة صاعقة لنادي برشلونة بعدما قدم طلبا لإدارة السيدة العجوز بالصفقات القادمة. وذكرت صحيفة “دون بالون” الإسبانية، أن رونالدو طلب التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي وخطفه من أمام برشلونة. كما طلب رونالدو التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم خط وسط برشلونة. إقرأ المزيد Advertisements شاهد.. شبيه رونالدو “العراقي” تعرض للمضايقات من جماهير برشلونة وطلب رونالدو التعاقد مع دي ليخت وراكيتيتش من أبرز التهديدات الواضحة لميسي وزملائه، ويسعى برشلونة خلال الفترة الحالية للتعاقد مع مدافع أياكس بجانب الاحتفاظ بخدمات راكيتيتش كونه من العناصر الأساسية للفريق الكتالوني. ويأمل رونالدو أيضا، أن ينضم للسيدة العجوز في الميركاتو القادم كل من أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والصربي سيرغي سافيتش نجم لاتسيو الإيطالي.

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