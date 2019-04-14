شكوك حول مشاركة دي يونغ في مباراة يوفنتوس

تحوم شكوك بشأن مشاركة فرينكي دي يونغ لاعب وسط أياكس أمستردام في مباراة إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام يوفنتوس بعد خروجه مصابا عقب مرور 22 دقيقة فقط من مواجهة في الدوري الهولندي أمام إكسلسيور يوم السبت.

وقال إيريك تن هاغ مدرب أياكس إنه من المبكر جدا تحديد ما إذا كان دي يونغ سيغيب عن مباراة يوفنتوس في تورينو والتي سيدخلها أياكس بهدف تصحيح الأوضاع بعد تعادله على أرضه ذهابا 1-1 يوم الأربعاء الماضي.

وقدم دي يونغ، الذي سينتقل إلى برشلونة في نهاية الموسم الجاري، عرضا لافتا في مباراة الذهاب في أمستردام، لكنه أصيب في الشوط الأول من الانتصار 6-2 على إكسلسيور وخرج وهو يمسك عضلات فخذه الخلفية.

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وأبلغ تن هاغ الصحافيين بعدها: شعر بمشكلة في عضلات الفخذ الخلفية وقررنا استبداله كأجراء احترازي. كان الفريق متقدما بالفعل 1-0 ولذا لم نرغب في المجازفة.

وكان دي يونغ أصيب أيضا قبل مباراة الذهاب لكنه شارك لمدة 90 دقيقة أمام يوفنتوس يوم الأربعاء الماضي.

وبانتصاره يوم السبت يتفوق أياكس بفارق ثلاث نقاط على آيندهوفن في صدارة الدوري الهولندي. وسيلعب ايندهوفن على أرضه يوم الاحد أمام دي غرافشاب المتعثر.