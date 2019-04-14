18 لاعبا في قائمة مصر المقاصة لمواجهة بتروجت

أختار طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة 18 لاعبًا ، للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الأحد ، بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة بتروجت ، المقرر اقامتها في الخامسة والنصف مساء ، غدا الاثنين، على ستاد المقاولون العرب في الاسبوع 29 بالدوري. واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل عبد المنعم – محمود حمدي في حراسة المرمي طه عادل – اسامة جلال – محمد دبش – أحمد عبد العزيز مودي – محمد دسوقي – عصام صبحي – أحمد محسن – محمد توني – شميليس بيكلي – مصطفى شبيطة – صلاح ريكو – رجب عمران – محمد رمضان – صلاح عاشور – باولن فوافي – جون أنطوي . وشهدت القائمة عودة مودي ، بعد غيابه عن مباراة الأهلي الماضية للايقاف ، لحصوله على ثلاث إنذارات . كان فريق المقاصة قد خاض، مرانه الاخير مساء اليوم الأحد ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، وبعد انتهاء المران ، أعلن طلعت يوسف قائمة اللاعبين المختارون لمباراة بتروجت للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة نصر. من جانبه ، أكد وليد هويدي ، مدير الكرة للمقاصة ، أن مباراة بتروجت في غاية الأهمية ، من أجل تعويض فقدان العديد من النقاط المؤثرة خلال اللقاءات الأخيرة ، وهناك إصرار من الجهاز الفني واللاعبين لحصد النقاط الثلاث ، من أجل العودة الى المربع الذهبي ، في ظل المنافسة المشتعلة ، على المركز الرابع هذا الموسم . ويحتل المقاصة المركز السادس بجدول المسابقة برصيد 40 نقطة .