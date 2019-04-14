أختار طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة 18 لاعبًا ، للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الأحد ، بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة بتروجت ، المقرر اقامتها في الخامسة والنصف مساء ، غدا الاثنين، على ستاد المقاولون العرب في الاسبوع 29 بالدوري. واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل عبد المنعم – محمود حمدي في حراسة المرمي طه عادل – اسامة جلال – محمد دبش – أحمد عبد العزيز مودي – محمد دسوقي – عصام صبحي – أحمد محسن – محمد توني – شميليس بيكلي – مصطفى شبيطة – صلاح ريكو – رجب عمران – محمد رمضان – صلاح عاشور – باولن فوافي – جون أنطوي . وشهدت القائمة عودة مودي ، بعد غيابه عن مباراة الأهلي الماضية للايقاف ، لحصوله على ثلاث إنذارات . كان فريق المقاصة قد خاض، مرانه الاخير مساء اليوم الأحد ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، وبعد انتهاء المران ، أعلن طلعت يوسف قائمة اللاعبين المختارون لمباراة بتروجت للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة نصر. من جانبه ، أكد وليد هويدي ، مدير الكرة للمقاصة ، أن مباراة بتروجت في غاية الأهمية ، من أجل تعويض فقدان العديد من النقاط المؤثرة خلال اللقاءات الأخيرة ، وهناك إصرار من الجهاز الفني واللاعبين لحصد النقاط الثلاث ، من أجل العودة الى المربع الذهبي ، في ظل المنافسة المشتعلة ، على المركز الرابع هذا الموسم . ويحتل المقاصة المركز السادس بجدول المسابقة برصيد 40 نقطة .
كانت هذه تفاصيل خبر 18 لاعبا في قائمة مصر المقاصة لمواجهة بتروجت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.