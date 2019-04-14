تشكيل ناري للزمالك لمواجهة حسنية أغادير في الكونفدرالية

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة حسنية أغادير، في دور الـ 8 للكونفدرالية الإفريقية والتي ستنطلق في تمام التاسعة مساء. وفيما يلي تشكيل الزمالك.. حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: محمود علاء والونش وحمدي النقاز وعبدالله جمعة. Advertisements خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي. أمامهما: يوسف أوباما وكهربا وإبراهيم حسن. خط الهجوم: خالد بوطيب.

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