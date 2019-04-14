يد الأهلي تخسر أمام النجم الساحلي في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية

خسر فريق الأهلي أمام النجم الساحلي التونسي بنتيجة 28 – 24 ، اليوم الأحد ، في نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي تقام في مدينة وجدة المغربية. بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي تقام في مدينة وجدة المغربية. وفشل الأهلي في حسم اللقب بعد أن خسر أيضاً مباراة الزمالك في كأس السوبر في مطلع شهر أبريل الجاري. ويقود الأهلي لليد المدرب السلوفيني نيكولا ماركوفيتش.

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