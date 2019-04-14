فرجاني ساسي يهاجم حكم مباراة الزمالك أمام حسنية اغادير

هاجم فرجاني ساسي لاعب الزمالك، الأنجولي دي كارفاليو حكم مباراة فريقه أمام حسنية أغادير المغربي، التي تقام بينهما حاليًا ضمن إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.
وكان ساسي تعرض لإصابة قوية إثر تدخل عنيف من جانب لاعب حسنية أغادير، ليحتسب حكم المباراة خطأ على لاعب الفريق المغربي دون إخراج البطاقة الصفراء له.
وتوجه ساسي إلى حكم المباراة قبل ان يغادر أرضية الملعب لتوجيه اللوم له بعد تعرضه للإصابة نتيجة تدخل لاعب حسنية اغادير، ليحل محمد إبراهيم بديلاً للنجم التونسي في الدقيقة 15 من زمن المباراة.
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