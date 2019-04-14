الارشيف / اخبار الرياضه

كلوب يقارن بين سقوط روبرتسون وجيرارد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

سخر يورجن كلوب المدير الفني لفريق الإنجليزي من التعليقات حول لقطة "جيرارد" قائد ليفربول السابق، التي حدثت خلال مواجهة الفريق امام موسم 2013/2014، وكانت سببًا في خسارة الريدز للقب حينها.

 

وقال كلوب في تصريحات عقب مباراة تشيلسي: "بإمكاننا الآن إغلاق كتاب التزحلقات التي تتحدثون عنها، تزحلق روبرتسون خلال المباراة ولم يحدث شيء."

Advertisements

وأضاف: "علينا أن نحاول على الأقل أن نحقق الفوز بجميع المباريات المتبقية، نحن نحترم جميع الخصوم، نحن نعرف عن صراع كارديف لتجنب الهبوط، اليوم حققنا فوز مهم جدًا ضد فريق قوي جدًا، لقد قدمنا أداءً جنونيًا اليوم."

وكان ليفربول قاب قوسين أو أدني من حصد لقب البريميرليج الغائب منذ سنوات طويلة، في موسم 2013/2014،

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
قبل خسارة الفريق أمام تشيلسي، بهدفين دون رد، وكان ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق، قد قام بخطأ فادح بعدما مرت الكرة منه، وخطفها منه ديمبا با مهاجم البلوز، مسجلًا الهدف الأول مما صعب الأمور على الريدز، وأبعد ذلك التعثر ليفربول من لقب الدوري، وحصد مانشستر سيتي اللقب في نهاية المطاف.

وفاز ليفربول على تشيلسي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ34 من البريميرليج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يقارن بين سقوط روبرتسون وجيرارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا