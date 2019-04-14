كلوب يقارن بين سقوط روبرتسون وجيرارد

سخر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي من التعليقات حول لقطة "جيرارد" قائد ليفربول السابق، التي حدثت خلال مواجهة الفريق امام تشيلسي موسم 2013/2014، وكانت سببًا في خسارة الريدز للقب الدوري الإنجليزي حينها.

وقال كلوب في تصريحات عقب مباراة تشيلسي: "بإمكاننا الآن إغلاق كتاب التزحلقات التي تتحدثون عنها، تزحلق روبرتسون خلال المباراة ولم يحدث شيء."

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وأضاف: "علينا أن نحاول على الأقل أن نحقق الفوز بجميع المباريات المتبقية، نحن نحترم جميع الخصوم، نحن نعرف عن صراع كارديف لتجنب الهبوط، اليوم حققنا فوز مهم جدًا ضد فريق قوي جدًا، لقد قدمنا أداءً جنونيًا اليوم."

وكان ليفربول قاب قوسين أو أدني من حصد لقب البريميرليج الغائب منذ سنوات طويلة، في موسم 2013/2014،

قبل خسارة الفريق أمام تشيلسي، بهدفين دون رد، وكان ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق، قد قام بخطأ فادح بعدما مرت الكرة منه، وخطفها منه ديمبا با مهاجم البلوز، مسجلًا الهدف الأول مما صعب الأمور على الريدز، وأبعد ذلك التعثر ليفربول من لقب الدوري، وحصد مانشستر سيتي اللقب في نهاية المطاف.

وفاز ليفربول على تشيلسي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ34 من البريميرليج.