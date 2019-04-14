الإسماعيلي يستعد للزمالك بدون راحة

رفض الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة سلبية اليوم وذلك عقب مواجهة المصرى التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري ومن المقرر أن يبدأ الفريق اعتبارًا من الغد الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها الخميس المقبل ، ضمن مؤجلات الأسبوع الــ10 بالدورى الممتاز. وسيخوض لاعبو الفريق الأساسيين تدريبات استشفائية بينما يخوض البدلاء تدريبات بشكل طبيعى.

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