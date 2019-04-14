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اينتراخت فرانكفورت يُفضّل بيع نجمه يوفيتش لريال مدريد.

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كشف نادي اينتراخت فرانكفورت  الألماني، أن الصربي لوكا يوفيتش نجم الفريق، أقرب إلى الإنتقال إلى نادي الإسباني.

ويفضل اينتراخت بيع يوفيتش إلى ريال مدريد لأن

الناديين على علاقة جيدة للغاية، خاصة مع صفقات كل من فاييخو و عمر ماسكاريل و تورو، ليؤكد النادي الألماني
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حرصه على تواصل تلك العلاقة.

كما ان الفريق الألماني سيواجه ريال مدريد في كأس السانتياجو بيرنابيو 2020.

يذكر أن يوفيتش يقدم مستوى جيد مع اينتراخت، واصبح هدف لعدد من الأندية الكبرى، على رأسهم وريال مدريد.

 

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