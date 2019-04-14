محمد صلاح: سعيد لمساعدة الفريق ونتمنى تعثر مانشستر سيتي

أكد محمد صلاح نجم ليفربول، سعادته الغامرة، بعد تسجيله هدف خلال مباراة الريدز أمام تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

وقال محمد صلاح في تصريحات عقب المباراة: سعيد بهدفي، لقد شعرت بأنه يجب علي أن أسدد الكرة بكل قوة، ولقد كنت محظوظاً أنها ارتطمت هكذا بالشباك".

وأضاف: " هيندرسون قام بعمل رائع وجعل الأمر أسهل علي، لقد كان جزءاً من الهدف، لقد تمرنا على بعض هذه التكتيكات في التمارين ولقد نجح الأمر".

وتابع: "على الرغم من ذلك ، هدفي المفضّل لا زال الذي سجلته على ايفرتون في الموسم الماضي، لقد كان أول ديربي ألعبه".

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واستدرك: " كنت أقصد بأحتفالي حركة يوجا؟ لا أعلم لقد قمت بها بشكل تلقائي، أنا بشكل عام أمارس اليوجا",

وأضاف: " “لو فزنا في مبارياتنا الأربع القادمة فأنا شخصياً أعتقد أننا سنفوز بالدوري، ولكننا لازلنا نحتاج لأن يخسر مانشستر سيتي بعض النقاط".

وفاز ليفربول على تشيلسي، بهدفين نظيفين، ورفع الريدز رصيده إلى 85 في صدارة الدوري، في حين تجمد رصيد تشيلسي عند 66، في المركز الرابع.