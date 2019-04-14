منتخب ناشئين تنس الطاولة يفوز بالدرع العام لبطولة إفريقيا

حصد منتخب مصر لتنس الطاولة للناشئين والناشئات لقب الدرع العام لبطولة إفريقيا والتي اقيمت في غانا. وحصد الرفاعة الصغار 19 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و5 فضيات، و 8 برونزيات. وتوج بالميدليات الذهبية كل من مروة الهضيبى، ومحمود Advertisements حلمى، ومروان عبد الوهاب وآلاء يحيى، وسارة الحاكم. حلمى، ومروان عبد الوهاب وآلاء يحيى، وسارة الحاكم. كما توجت سارة الحاكم وهند فتحى بالميدالية الذهبية لزوجى الشابات ، وهنا جودة بذهبية بطولة الناشئات. وحقق مروان عبد الوهاب فضيتى زوجى وفردى الشباب، وآلاء فتحى فى فردى الشابات، والزوجى شهد سامح وآلاء يحيى بمنافسات زوجى الشابات. وأحرز البرونزيات سارة أبو ستة، ومروان عبد الوهاب، والزوجى المختلط أحمد البرهامى وسارة الحاكم، وهند فتحى وعبد الرحمن دندان، وشهد سامح وآلاء يحيى، ومحمد سامح لفردى الناشئين، وأحمد البرهومى فردى الناشئين، ورؤى عمرو.

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